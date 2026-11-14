Национальная избирательная комиссия Южного Судана перенесла всеобщие выборы с 22 декабря 2026 года на 11 февраля 2027 года. Обновленный избирательный календарь комиссия опубликовала 14 ноября, сообщает Anadolu Agency.

Новый избирательный график

Регистрация избирателей продлится с 14 по 28 ноября, а предварительный реестр должны опубликовать 29 ноября. Граждане смогут подать возражения в отношении него с 30 ноября по 6 декабря. Избирательные должностные лица рассмотрят их и внесут исправления 7–13 декабря, а процедуры обжалования и судебного рассмотрения запланированы до 1 января 2027 года.

Исправленный реестр должны представить 2–8 января, а окончательный — опубликовать 9 января. Выдвижение кандидатов начнется 29 ноября с публикации форм для сбора подписей. Документы кандидатов будут принимать 14–20 декабря, а список выдвинутых кандидатов планируется опубликовать 21 декабря.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты и подготовка

Возражения относительно выдвижения кандидатов, исправления и апелляции будут приниматься до 17 января. Комиссия планирует опубликовать окончательный список кандидатов 18–21 января. Комиссия планирует объявить окончательные результаты выборов 15 февраля, а опубликовать их — 16 февраля. На урегулирование избирательных споров отведено 148 дней — с 17 февраля по 15 июля.

Председатель Национальной избирательной комиссии Габриэль Бол Денг сообщил, что регистрация будет проходить в 3161 избирательном центре в десяти штатах и трех административных районах страны. Для этого привлекли и подготовили 22 127 сотрудников. По его словам, избирательные материалы и оборудование уже доставили в столицы штатов и административных районов, а комплексный логистический план предусматривает их доставку в отдельные центры в течение следующих двух дней.

Для регистрации избирателям необходимо предоставить национальное удостоверение личности, паспорт или другой официальный документ, подтверждающий личность и возраст. Граждане без документов могут зарегистрироваться по специальным идентификационным формам при содействии традиционных лидеров.

Читай нас в