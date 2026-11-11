Южный Судан предложит инвесторам 14 нефтяных блоков — OilPrice

Южный Судан планирует привлечь новый капитал для 14 разведочных нефтяных блоков и увеличить добычу примерно со 170 тыс. до 230 тыс. баррелей в сутки. Эти предложения планируют представить инвесторам на конференции South Sudan Oil & Power в Джубе в конце месяца.

По данным OilPrice, организаторы конференции оценивают текущую добычу страны в 170 тыс. баррелей в сутки. Представитель Министерства нефти Южного Судана сообщал о 175 тыс. баррелей в сутки в августе и называл целью 200 тыс. баррелей в сутки к августу 2027 года.

Экспорт зависит от маршрутов через Судан

Южный Судан зависит от трубопроводов, проходящих по территории соседнего Судана к портам на Красном море. Нефть с блоков 1, 2 и 4 поступает в трубопровод Greater Nile через район Хеглиг в Западном Кордофане. По информации издания, окружающую территорию контролируют Силы быстрого реагирования Судана (RSF), тогда как суданская армия контролирует терминалы на Красном море. Безопасность комплекса в Хеглиге обеспечивают военнослужащие Южного Судана.

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Сентябрьский отчет со ссылкой на неназванные источники в нефтяной отрасли утверждает, что Джуба передает RSF 4 доллара из 11 долларов, взимаемых за каждый баррель южносуданской нефти, перевезенный по контролируемой ими территории. Остальные 7 долларов, согласно этому отчету, получает суданское правительство, союзное с армией. OilPrice отмечает, что нет опубликованных данных, которые определяли бы, получает ли RSF свою долю нефтью, деньгами или экспортными доходами.

Вторая экспортная линия также столкнулась с перебоями

Другой маршрут — трубопровод Petrodar — транспортирует нефть Dar Blend с блоков 3 и 7 в Пало́че через шесть насосных станций в Судане к терминалу Башайер на Красном море. Разрыв трубопровода в феврале 2024 года сократил экспорт Южного Судана примерно на две трети, а добыча снизилась примерно со 150 тыс. до 62 тыс. баррелей в сутки. Полную транспортировку возобновили в апреле 2025 года, после чего нефтяные объекты Судана неоднократно подвергались атакам беспилотников.

По оценке источника, остановка трубопровода сократила экономику Южного Судана примерно на 24% в 2025 финансовом году. В 2024 году нефть обеспечила 89% государственных доходов, доступных бюджету, а в 2021–2024 годах — почти все экспортные поступления страны. Министерство нефти также оценивает естественное ежегодное падение добычи в 20%: чтобы достичь показателя 230 тыс. баррелей в сутки, инвесторам необходимо компенсировать спад и добавить в общей сложности около 94 тыс. баррелей в сутки.

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