Южноафриканского бизнесмена арестовали в Джибути — TimesLIVE

Южноафриканский бизнесмен из Йоханнесбурга Уинстон Клифф был арестован в Джибути при обстоятельствах, которые TimesLIVE описывает как невыясненные. Его семья опасается за него.

Нет информации об отце

Ким Хузвайо, дочь Уинстона Клиффа, не располагает информацией о ситуации с отцом. На фотографии, опубликованной вместе с материалом, она изображена со своим мужем Ксолани Хузвайо. Издание называет их дочерью и зятем задержанного бизнесмена.

Джибути, где произошел арест, TimesLIVE относит к Восточной Африке. Материал об этом деле был опубликован 1 ноября 2026 года. Его автором указан старший репортер Айзек Махлангу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Незнакомцы просят деньги

После ареста к Ким Хузвайо начали обращаться незнакомые люди с просьбами о деньгах. В доступном описании TimesLIVE не объясняет, кто именно обращается к ней и с какой целью.

Причины ареста Клиффа источник не приводит. Обстоятельства его задержания издание характеризует как невыясненные.

Читай нас в