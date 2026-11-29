Южнокорейская компания KHNP рассматривает Hyundai Engineering & Construction и Samsung C&T в качестве возможных исполнителей строительных работ для двух новых ядерных реакторов на АЭС «Дукованы» в Чехии. По данным Radio Prague International, Чешское телевидение сообщило об этом со ссылкой на исполнительного вице-президента KHNP Чхве Иль Кёна.

Новый тендер на строительные работы

В октябре KHNP завершила переговоры с первоначальным корейским строительным консорциумом, не достигнув соглашения. Теперь компания планирует объявить новый тендер для выбора подрядчика.

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KHNP заявляет, что по-прежнему намерена завершить проект в соответствии с согласованными графиком и ценой. Определить исполнителя работ компания планирует до июля следующего года.

Стоимость и график проекта

Строительство двух реакторов оценивается примерно в 407 миллиардов чешских крон. Это крупнейшая инвестиция в Чехии. Начало строительства первого реактора запланировано на 2029 год, а завершение проекта — на 2036 год.

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