Южнокорейская нефтеперерабатывающая компания S-Oil завершила строительство нефтехимического комплекса Shaheen в Ульсане стоимостью 9,26 трлн вон, или $6,9 млрд. Это крупнейшая инвестиция в нефтехимию в истории Южной Кореи, сообщает Korea Herald.

Коммерческую эксплуатацию комплекса планируют начать в 2027 году после пробных запусков. По данным S-Oil, Shaheen добавит около 3,2 млн тонн годовых производственных мощностей в нефтехимии и увеличит долю этой продукции в общем выпуске компании с 12% до 25%.

Инвестиция Aramco

Церемония по случаю завершения проекта и 50-летия S-Oil состоялась в Сеуле с участием около 500 гостей. Среди них были министр торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи Ким Чон Кван, помощник министра энергетики Саудовской Аравии по вопросам нефти и газа Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Ибрагим, а также президент и генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер.

S-Oil объявила об инвестиции в Shaheen в ноябре 2022 года во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в Южную Корею. Строительство началось в марте 2023 года. Амин Насер назвал Shaheen крупнейшей инвестицией Aramco в Южной Корее. Саудовская государственная нефтяная компания впервые инвестировала в S-Oil в 1991 году, а в 2015 году стала ее мажоритарным акционером.

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Производство этилена

Комплекс площадью 880 тыс. квадратных метров расположен в национальном промышленном комплексе Онсан. В его состав входит установка парового крекинга, которую S-Oil называет крупнейшей в мире однолинейной установкой такого типа. Она сможет производить 1,8 млн тонн этилена в год, а также пропилен и бутадиен. Часть этилена будут перерабатывать в полиэтилен, который, в частности, используется для упаковки.

S-Oil ожидает, что 83% сырья для комплекса будет поступать с ее собственных предприятий. В проекте впервые в коммерческих целях применят технологию Thermal Crude-to-Chemicals, разработанную Aramco и американской Lummus Technology, для преобразования сырой нефти и низкостоимостных остатков переработки в нефтехимическое сырье.

Компания также планирует поставлять сырье по трубопроводам производителям в Ульсане, которые ранее зависели от импорта, а полиэтилен продавать за рубеж через аффилированную с Aramco компанию SABIC.

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