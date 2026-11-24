В Южной Корее фондовый индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) в первые минуты торгов во вторник вырос на 5,6% — до 4974,62 пункта по состоянию на 9:08. По данным Korea Herald, Корейская биржа в 9:06 активировала механизм buy-side sidecar и на пять минут приостановила программные торги акциями, котирующимися на KOSPI.

Рост в начале сессии

На открытии торгов индекс прибавил 171,62 пункта, или 3,64%, до 4880,16 пункта. Позднее рост усилился до 263,75 пункта.

Рост произошел после ночного повышения американских фондовых индексов и на фоне восстановления оптимизма инвесторов в отношении сектора искусственного интеллекта после возвращения Дженсена Хуанга к руководству Nvidia. Индекс Dow Jones за ночь поднялся на 3,01%, а технологический Nasdaq Composite вырос на 6,51%.

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Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на решение Nvidia вернуть Хуанга к руководству, заявив, что он не представляет угрозы национальной безопасности.

Условия активации sidecar

Механизм buy-side sidecar применяется, когда фьючерсный индекс KOSPI 200 растет как минимум на 5% в течение одной минуты.

Накануне KOSPI упал на 3,31% — до 4708,54 пункта. В предыдущую сессию индекс снизился на 5,21% и опустился ниже отметки 5000 пунктов.

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