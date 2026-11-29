Южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин забил гол в выездном матче «Атлетико» Мадрид против «Эльче» в испанской Ла Лиге, который мадридцы выиграли со счётом 3:2. Это был первый гол 25-летнего футболиста за 73 дня и его третье взятие ворот в нынешнем сезоне чемпионата.

Как сообщает Korea Herald, матч 14-го тура сезона 2026/27 состоялся на стадионе «Мартинес Вальеро» в Эльче. Ли вышел в стартовом составе «Атлетико» в паре с Хулианом Альваресом в атаке и провёл на поле 70 минут, после чего его заменил Родриго Мендоса.

Гол на седьмой минуте

Гости открыли счёт на пятой минуте: Алехандро Гримальдо реализовал пенальти. Ещё через две минуты Ли Кан Ин удвоил преимущество «Атлетико». Мадридцы прессинговали соперника возле штрафной площади «Эльче», корейский футболист перехватил мяч, вошёл в штрафную и левой ногой пробил в правый угол ворот.

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До этого Ли в последний раз забивал 17 сентября в домашнем матче «Атлетико» против «Осасуны», который завершился победой 4:0. Нынешний гол стал для него первым в восьми матчах Ла Лиги и 11 официальных поединках. В сезоне он сыграл во всех 14 матчах чемпионата, 11 раз выходил в стартовом составе, а также отдал одну результативную передачу.

«Атлетико» вышел на второе место

«Эльче» сократил отставание на 26-й минуте благодаря голу Мартима Нету. Перед перерывом Альварес вновь увеличил преимущество гостей после передачи Алекса Баэны — 3:1. В начале второго тайма Буба Сангаре забил второй мяч «Эльче», однако хозяевам не удалось сравнять счёт.

После второй подряд победы в Ла Лиге «Атлетико» набрал 34 очка и поднялся на второе место. Отставание от лидера, «Барселоны», составляет два очка. Следующий матч мадридский клуб проведёт 3 декабря на выезде против «Барселоны».

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