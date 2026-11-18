Сборная Северной Ирландии сыграла вничью 1:1 с Венгрией на выезде, заняла первое место в группе и добилась повышения в высший дивизион Лиги наций. Решающий для команды Майкла О’Нилла гол на 65-й минуте забил игрок «Сток Сити» Джастин Девенни, сообщает The Guardian.

Ничья в Венгрии принесла первое место

Венгры открыли счёт на 35-й минуте: Барнабаш Варга реализовал выход один на один с голкипером Пирсом Чарльзом после ошибки защиты. Этот мяч стал первым пропущенным для сборной Северной Ирландии в нынешнем розыгрыше турнира и в тот момент вывел Венгрию на первое место в группе.

Вскоре после того, как Айзек Прайс попал в штангу, Девенни пробил с лёта из-за пределов штрафной площади и отправил мяч в верхний левый угол ворот. Венгрия в конце матча пыталась вырвать победу, однако команда О’Нилла удержала ничью, сохранившую её преимущество в одно очко.

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Норвегия обошла Данию, Республика Ирландия вышла в плей-офф

Норвегия завоевала путёвку в четвертьфинал благодаря победе над Данией. Датчане повели 2:0 уже за 14 минут после голов Расмуса Хойлунна и Пьера-Эмиля Хёйбьерга. Эрлинг Холанд сократил отставание до перерыва, а Мартин Эдегор сравнял счёт на 83-й минуте.

На шестой добавленной минуте Холанд реализовал пенальти, назначенный после решения VAR об игре рукой Йоакима Андерсена в штрафной площади. Обе сборные завершили групповой этап с девятью очками, однако Норвегия опередила Данию по личным встречам, выиграв также предыдущий матч 3:2.

Сборная Республики Ирландия победила Косово 3:0 на «Авива Стэдиум» и заняла второе место в своей группе, что обеспечило ей участие в плей-офф за повышение. Косово с 26-й минуты играло в меньшинстве после удаления Крешника Хайризи за игру рукой на линии ворот. Трой Пэрротт реализовал два пенальти, а Джек Мойлан забил третий мяч головой после подачи Лиама Скейлза.

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