Северная Македония, имеющая статус кандидата на вступление в Европейский союз с 2005 года, до сих пор не открыла первый из шести переговорных кластеров. Страна формально начала переговоры о вступлении в июле 2022 года, однако открытие первого кластера зависит от принятия конституционной поправки о включении болгар в перечень признанных общин страны, сообщает Deutsche Welle.

Условие для открытия кластеров

Поправка была согласована в рамках компромисса, достигнутого во время председательства Франции в ЕС в 2022 году. Тогда Болгария сняла вето на продвижение Северной Македонии, однако дальнейшие шаги были увязаны с изменениями в конституции. Для их принятия необходима поддержка двух третей депутатов парламента, которой пока нет.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ноябре заявила, что Северная Македония относится к странам с наиболее высоким уровнем готовности к приведению законодательства в соответствие с нормами ЕС. В то же время она отметила, что для открытия первого кластера стране необходимо выполнить согласованное конституционное условие.

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Скопье требует гарантий

Правительство в Скопье заявляет, что вступление в ЕС является стратегической целью, однако хочет получить гарантии, что конституционные изменения не приведут к новым требованиям со стороны Софии. Споры между странами касаются вопросов истории, языка и идентичности.

Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова заявила о готовности к переговорам с Болгарией и ЕС, но подчеркнула необходимость определенности относительно дальнейших условий. Согласно репрезентативному опросу Института демократии Societas Civilis, вступление в ЕС поддерживают 71% респондентов, тогда как конституционные изменения — 24%. Среди этнических македонцев поддержка поправок составляет 11%.

На фоне застоя Северной Македонии Черногория может стать 28-м членом ЕС в 2028 году, а Албания при сохранении нынешних темпов реформ может завершить переговоры о вступлении к концу 2027 года.

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