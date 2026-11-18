В Великобритании исследователи из Университета Англия Раскин в Кембридже проанализировали данные 250 791 взрослого участника британского проекта UK Biobank, употреблявших алкоголь. За 14 лет наблюдения они выявили связь между употреблением пива и крепкого алкоголя и повышенным риском острого повреждения почек, сообщает The Guardian.

Риски пива и крепкого алкоголя

Люди, выпивавшие девять единиц крепкого алкоголя в неделю, имели на 26% более высокую вероятность острого повреждения почек, чем те, кто употреблял одну единицу еженедельно. Среди людей, выпивавших 24 единицы пива в неделю, риск был на 15% выше по сравнению с теми, кто употреблял три единицы пива.

Авторы работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, подчеркнули, что установили статистическую связь, а не причинно-следственную зависимость. У участников с более высоким риском острого повреждения почек также был более высокий уровень C-реактивного белка и повышенное количество нейтрофилов. Исследователи предположили, что пиво и крепкий алкоголь могут быть связаны с повреждением почек через воспалительные механизмы.

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Выводы о вине

Употребление менее 14 единиц красного или белого вина в неделю не связывали с ростом риска острого повреждения почек; в материале отмечается, что оно могло иметь защитный эффект. В то же время авторы отдельно сообщили о защитной тенденции для красного вина среди мужчин и при употреблении не более 14 единиц в неделю. При превышении этого уровня риск также выявляли среди людей, употреблявших вино.

Доктор Рудольф Шутте отметил, что острое повреждение почек может привести к хронической болезни почек, почечной недостаточности и повысить риск преждевременной смерти. Глава Institute of Alcohol Studies Питер Райс призвал осторожно интерпретировать выводы о возможной пользе вина, поскольку его потребители часто имеют меньше пищевых и поведенческих факторов риска и являются более состоятельными.

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