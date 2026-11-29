Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер перенесет операцию после вывиха сухожилия правой лодыжки. Травму он получил в матче чемпионата Германии против «Гамбурга», который завершился со счетом 0:0. По данным Channel NewsAsia, клуб сообщил о необходимости хирургического вмешательства.

Травма в конце матча

Лаймер вышел на замену во втором тайме вместо 18-летнего Леннарта Карла. На 87-й минуте он получил удар по стопе и был вынужден покинуть поле.

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Серия без побед

Ничья с «Гамбургом» продлила безвыигрышную серию команды Венсана Компани во всех турнирах до трех матчей. Это была пятая ничья «Баварии» в текущем сезоне Бундеслиги и третья в последних четырех матчах чемпионата.

Мюнхенский клуб остается непобежденным в Бундеслиге, однако имеет на восемь очков меньше, чем на соответствующем этапе прошлого сезона. Из-за травм «Бавария» также не может рассчитывать на Гарри Кейна, Майкла Олисе, Джамала Мусиалу и Сержа Гнабри.

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