Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс заявил, что близок к подписанию нового контракта с клубом из Великобритании. Действующее соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до 2028 года, однако ожидается, что он продлит пребывание в команде.

Заявление Райса

Перед матчем сборной Англии против Испании Райс сказал, что надеется на скорое заключение нового соглашения. Он также отметил, что ценит доверие тренера «Арсенала» и поддержку партнёров по команде.

По данным BBC Sport, новый контракт должен сделать Райса одним из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала» наряду с Букайо Сака.

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Контракт и трансфер

Райс перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» в 2023 году за 105 млн фунтов стерлингов. Футболист заявил, что стабильному уровню его игры в карьере способствовало отсутствие значительных изменений. По его словам, он постоянно ставит перед собой новые цели и стремится к большему.

Также Райс подчеркнул, что возможность не отвлекаться на другие вопросы позволяет ему сосредоточиться на футболе.

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