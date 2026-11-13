13 ноября сборная Шотландии победила Северную Македонию со счетом 2:1 на стадионе «Хэмпден Парк» в матче группы B1 Лиги наций УЕФА. Два мяча за хозяев забил полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн, сообщает Sky Sports News.

Голы после перерыва

Первый тайм завершился без голов. Шотландские болельщики освистали команду, когда она уходила в раздевалку при счете 0:0. До перерыва опасные моменты были у Скотта Мактоминея, Че Адамса и Кирана Тирни, а в начале второго тайма Билли Гилмор пробил выше ворот после передачи Адамса.

На 54-й минуте Адамс выиграл борьбу у защитника и вывел Макгинна на ударную позицию, после чего тот открыл счет. Уже через три минуты Элмин Растодер сравнял счет ударом головой после подачи с углового. В конце матча Макгинн реализовал пенальти, назначенный после нарушения правил против Хэннона-Доука.

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Шансы в группе

Победа сохранила Шотландии шансы занять второе место в группе B1 после ничьей Словении и Швейцарии. Для этого шотландцам необходимо победить Швейцарию в Санкт-Галлене в понедельник и надеяться на благоприятный для них результат в заключительном матче Северной Македонии.

Главный тренер Шотландии Себастьен Поконьоли одержал первую победу на «Хэмпден Парк». Капитан команды Энди Робертсон провел 102-й матч за сборную и повторил рекорд по числу игр, который также принадлежит сэру Кенни Далглишу.

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