Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш попросил прощения у болельщиков и клуба после того, как пропустил несколько матчей из-за нарушения клубной дисциплины. Футболист, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», не сыграл в двух встречах с «Ньюкаслом» — в Премьер-лиге и Кубке английской лиги, а также в матче с «Ковентри» перед международной паузой.

Возвращение в команду

Грилиш впервые после пропущенных матчей вернулся на поле в четверг. Он принял участие в победе над представителем Чемпионшипа «Дерби Каунти» в матче за закрытыми дверями.

В сториз Instagram футболист сообщил, что рад вновь быть с командой после нескольких дней тренировок. Он извинился перед болельщиками и сотрудниками клуба за то, что не мог помогать команде последние несколько недель, а также заявил, что хочет снова играть перед фанатами в футболке «Эвертона».

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Вторая аренда

Перед игрой с «Ковентри» главного тренера «Эвертона» Дэвида Мойеса спросили, поможет ли международная пауза урегулировать ситуацию с Грилишем. Наставник ответил, что необходимо дождаться дальнейшего развития событий.

В прошлом сезоне Грилиш провел за «Эвертон» 22 матча на правах аренды и забил два гола, однако его период в клубе досрочно завершился из-за травмы. В этом сезоне 31-летний полузащитник вернулся в команду на второй арендный период и успел провести шесть матчей. Об этом сообщает BBC Sport.

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