Исследователи UTHealth Houston выявили связь между поздним хронотипом, поздним временем приема пищи и большим количеством факторов риска метаболического синдрома среди взрослых с ожирением. Самый высокий метаболический риск наблюдался у участников, сочетавших поздний хронотип с ночными приемами пищи, сообщает News-Medical.

Режим сна и время приема пищи

Ученые проанализировали два аспекта циркадного поведения: хронотип — склонность человека раньше просыпаться или позже ложиться спать — и время употребления пищи. Участники с поздним хронотипом, которых часто называют «совами», чаще имели больше факторов риска метаболического синдрома, чем люди с ранним хронотипом.

Метаболический синдром — это совокупность состояний, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа. Авторы работы предполагают, что несоответствие между внутренними биологическими часами и повседневным режимом может быть связано с рисками для здоровья через изменения кишечного микробиома и барьерной функции кишечника.

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Признаки воспаления и изменения микробиома

Для оценки иммунных и метаболических изменений исследователи создали метаболически-воспалительный показатель. У участников с более высоким метаболическим риском были признаки повышенной проницаемости кишечного барьера. При таком состоянии вещества, которые обычно остаются в кишечнике, могут попадать в кровоток и способствовать воспалению.

Отдельно команда изучала, может ли вмешательство, направленное на микробиом, улучшить барьерную функцию кишечника. У участников, у которых после такого вмешательства она улучшилась, увеличилось количество полезных бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты.

Работу возглавил Фараз Бишехсари, профессор и директор Центра гастроэнтерологических исследований кафедры внутренней медицины Медицинской школы Макговерна при UTHealth Houston. Исследование опубликовали в журнале iScience.

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