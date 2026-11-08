Планетолог Саманта Гилберт-Джанизевич разработала компьютерную модель, которая воспроизводит развитие Земли или другой каменистой планеты при отсутствии жизни. Инструмент должен помочь астрономам отличать планеты, где может существовать жизнь, от пригодных для жизни, но безжизненных миров, сообщает Space.com.

Живые организмы могут изменять состав атмосферы планеты, производя газы в результате биохимических процессов. В то же время некоторые из этих газов способны возникать и без участия жизни — вследствие геологических процессов. Поэтому одного обнаружения определенных газов в атмосфере недостаточно, чтобы подтвердить наличие жизни на далекой планете.

Модель планеты без жизни

Гилберт-Джанизевич, проводившая исследование во время обучения в аспирантуре Вашингтонского университета, расширила модель, ранее созданную планетологом Рори Барнсом. Предыдущая версия описывала ядро, мантию и кору планеты, а новая также учитывает ее поверхность и атмосферу.

Модель имитирует 19 характеристик каменистой планеты, не связанных с жизнью. В частности, она учитывает количество тепла, которое планета получает от своей звезды, перенос тепла и химических веществ от ядра к поверхности, а также выделение газов из недр.

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В качестве одного из сценариев исследовательница смоделировала развитие Земли, на которой жизнь никогда не возникла. Симуляция охватила период от формирования Земли 4,5 млрд лет назад до 500 млн лет в будущем. Результатом стала безжизненная планета, которая все равно имела океаны и атмосферу.

Сравнение с наблюдениями

Исследователи смогут подставлять в модель свойства конкретных экзопланет и сравнивать рассчитанную атмосферу со спектроскопическими наблюдениями. Источниками таких данных могут быть космический телескоп Джеймса Уэбба, будущие наземные телескопы диаметром более 30 метров и запланированная NASA обсерватория Habitable Worlds Observatory.

Если атмосфера смоделированной безжизненной планеты будет совпадать с наблюдениями, ее состав, вероятно, можно будет объяснить без жизни в известном нам виде. Если же модель не будет соответствовать реальным данным, это может указывать на возможное влияние жизни на атмосферу, но не станет окончательным доказательством ее существования. Описание модели опубликовали в журнале The Planetary Science Journal.

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