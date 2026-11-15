Платформа фанфиков Archive of Our Own (AO3) возобновила работу после двухнедельного простоя, однако часть ее функций пока недоступна. Некоммерческая Organization for Transformative Works (OTW), управляющая сервисом, пошла на эти ограничения, чтобы вернуть сайт раньше ранее заявленного максимального четырехнедельного срока, сообщает Engadget.

Какие функции ограничили

Сейчас пользователи не могут использовать иконки и импортировать работы из внешних источников. Загрузка произведений доступна только в формате HTML. В OTW заявили, что эти возможности будут восстановлены, а никакие пользовательские иконки не удалялись.

После возвращения AO3 в сеть посетители могут сталкиваться с задержками при загрузке страниц. Организация объяснила это намеренной мерой для управления трафиком и посоветовала обновлять страницу и повторять попытку.

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Данные пользователей и черновики

По данным OTW, произведения, закладки, отметки kudos и другие данные пользователей сохранены. Во время простоя организация также приостановила автоматическое удаление черновиков. Пользователям рекомендовали войти в свои аккаунты и проверить их, поскольку с 29 ноября механизм снова будет удалять черновики старше 30 дней.

AO3 отключили в конце октября после выявления признаков инцидента безопасности. OTW не раскрывает подробностей изменений, введенных для реагирования на инцидент, но сообщила о сотрудничестве с компанией по безопасности. Организация отметила, что не имеет оснований считать базу данных пользователей скомпрометированной, хотя не может полностью исключить такую возможность. Пользователям посоветовали сменить пароли, обновить привязанные адреса электронной почты и изменить пароли на других сайтах, где использовался тот же пароль.

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