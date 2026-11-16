В США платформа рынков прогнозов Kalshi планирует в ближайшие месяцы запустить торговлю акциями. Об этом CNBC сообщил человек, знакомый с планами компании.

Выход на традиционный финансовый рынок

Торговля акциями станет самым масштабным шагом Kalshi в расширении деятельности за пределы рынков прогнозов в сферу традиционных финансовых инструментов. Значительную часть торгов на платформе сейчас составляют спортивные контракты. Из-за них Kalshi сталкивается со все большим количеством юридических вызовов со стороны штатов США и законодателей.

По данным CNBC, возможность предлагать торговлю акциями Kalshi получила после приобретения в июле брокерско-дилерской компании FB Securities. Она была основана в Делавэре в 2024 году, а в декабре 2025 года компания зарегистрировалась в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. FB Securities не ответила на запрос о комментарии.

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Фьючерсы на металлы и криптовалюты

В сентябре Kalshi представила бессрочные фьючерсы, привязанные к драгоценным металлам, в частности золоту и серебру. До этого, в июле, компания подала в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США заявку относительно предложения инструментов за пределами контрактов на события. В конце мая платформа также получила одобрение на листинг бессрочных фьючерсов, привязанных к криптовалютам.

Первой о намерении Kalshi ввести торговлю акциями сообщила The Wall Street Journal. Акции Robinhood, которая сочетает торговлю акциями с некоторыми рынками прогнозов, в понедельник закрылись снижением на 7,8% на фоне более широкой распродажи на рынке.

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