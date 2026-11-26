Китайская платформа электронной коммерции Temu обязалась привести часть своих коммерческих практик в соответствие с законодательством ЕС о защите прав потребителей. Об этом сообщила Европейская комиссия, передает Cyprus Mail.

Какие практики изменит платформа

Обязательства Temu касаются широкого спектра практик, которые, по оценке Еврокомиссии, могут вводить покупателей в заблуждение или ненадлежащим образом влиять на решения о приобретении товаров. Среди них названы фальшивые скидки, фальшивые отзывы, навязчивые продажи, принудительная геймификация, а также отсутствующая или вводящая в заблуждение информация.

Компания, принадлежащая PDD Holdings, заявила о намерении сделать информацию о поддержке клиентов, ценах, экологических заявлениях и оформлении заказа более понятной и доступной. Temu также должна упростить процедуру возврата средств.

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Контроль и возможные штрафы

В частности, платформа обязалась отказаться от элементов принудительной геймификации, таких как вращение колеса для получения доступа к маркетплейсу, а также от сообщений, связанных с навязчивыми продажами.

Государства-члены ЕС будут контролировать выполнение Temu взятых обязательств. Их невыполнение может привести к штрафу в размере 4% или более от годового оборота компании в соответствующих государствах-членах.

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