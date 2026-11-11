Южноафриканская пловчиха Татьяна Смит, самая титулованная олимпийская спортсменка ЮАР, объявила, что в дальнейшем будет представлять Нидерланды на международных соревнованиях. Во время объявления 29-летняя спортсменка не смогла сдержать слёз, сообщает BBC Sport.

Двойное гражданство

Смит имеет двойное гражданство, поскольку её отец — нидерландец. Пловчиха заявила, что всегда была и нидерландкой, и южноафриканкой. По её словам, выступления за Нидерланды дадут возможность познать часть её идентичности и наследия через спорт.

Она также отметила, что этот шаг может помочь ей построить более устойчивую карьеру. Смит объяснила, что финансовые и практические трудности в плавании были среди причин, по которым её предыдущую карьеру было трудно поддерживать. Ранее спортсменка говорила, что на её решение уйти из спорта повлияли финансовые проблемы, в частности спор с федерацией плавания ЮАР по поводу призовых.

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Возвращение к соревнованиям

После Олимпиады 2024 года в Париже Смит завершила карьеру, однако в сентябре решила вернуться к соревнованиям. Она надеется выступить на дистанции 50 метров брассом, которая впервые войдёт в олимпийскую программу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

На Олимпиаде в Токио в 2021 году Смит завоевала золото на дистанции 200 метров брассом и серебро на 100 метрах. На Играх 2024 года она выиграла золотую медаль на 100 метрах и серебряную — на 200 метрах. В 2018–2023 годах пловчиха также завоевала четыре золотые медали чемпионатов мира и Игр Содружества.

Смит продолжит жить и тренироваться в ЮАР. Её первое выступление в составе сборной Нидерландов должно состояться на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, запланированном на 1–6 декабря.

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