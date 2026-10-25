Пляж Нахун в городе КуГомпо, бывшем Ист-Лондоне, в ЮАР остается временно закрытым после нового сообщения о появлении акулы в воскресенье утром. Власти призвали посетителей не заходить в воду до отдельного уведомления.

Мера предосторожности

Метрополитенский муниципалитет Баффало-Сити заявил, что закрытие является мерой предосторожности для защиты населения. Отдыхающих и купающихся также попросили выполнять указания работников пляжа, сообщает TimesLIVE.

Сроков возобновления доступа к пляжу муниципалитет не назвал. Новые сообщения обещают опубликовать, когда власти сочтут возвращение людей в воду безопасным.

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Закрытие после нападения

Новое сообщение об акуле на Нахуне поступило через несколько дней после гибели 65-летней женщины в результате нападения акулы на пляже Ориент 20 октября. После этого инцидента власти закрывали пляжи Ориент и Истерн для оценки рисков.

24 октября муниципалитет сообщил о возобновлении доступа к пляжам Ориент и Истерн после проверок безопасности. Одновременно Нахун закрыли из-за отдельного сообщения об акуле. В январе 2025 года этот пляж также временно закрывали после появления акулы; тогда муниципалитет и Национальный институт морского спасения провели поиски и сообщили, что территория была чистой.

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