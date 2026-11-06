Площади какао в бразильском штате Пара выросли на треть — Mongabay

В бразильском штате Пара площадь земель под какао выросла на 33,26% в 2022–2024 годах — с 87 309 до 116 436 гектаров. Согласно новому картографированию государственной аграрной исследовательской службы Embrapa, 96% выявленных плантаций какао в Пара расположены на участках, вырубленных до 2020 года, сообщает Mongabay.

Исследование охватило 61 муниципалитет штата Пара. По его данным, 84,6% хозяйств, выращивающих какао, имеют площадь до 5 гектаров. В штате Рондония исследователи впервые нанесли на карту 5 340 гектаров насаждений какао в 51 муниципалитете; 98% этих площадей расположены на землях, вырубленных до 2020 года.

Выращивание на старых пастбищах

В Пара около 80% нанесенных на карту площадей какао находятся на землях, расчищенных до 2008 года, еще 17% — на участках, где вырубка происходила в 2009–2020 годах. К зоне риска отнесли 3,9% площадей на землях, расчищенных после 2020 года. В Рондонии соответствующие доли составляют 92%, 6% и 2%.

Исследователи отмечают, что фермерам выгоднее высаживать какао на деградированных и малопродуктивных пастбищах, чем расчищать лес. В штате Пара, по оценке авторов работы, имеется около 13 млн гектаров земель, которые можно перевести на более устойчивые модели использования. Общая площадь какао в штате составляет менее 1% этой территории.

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Рост доли монокультур

В то же время новое картографирование зафиксировало изменение способа выращивания какао. Из примерно 29 100 гектаров новых насаждений, заложенных в Пара в 2022–2024 годах, 63% приходится на монокультуры под открытым солнцем, а 37% — на агролесоводческие системы. Ранее Embrapa фиксировала в штате только какао, выращенное в агролесоводческих системах.

Монокультуры дают больше бобов с дерева, однако более уязвимы для вредителей и болезней. В агролесоводческих системах какао растет вместе с другими культурами и местными деревьями, которые создают тень. По оценке специалиста Embrapa Адриано Вентуриери, около 85% всех площадей какао в Пара все еще относятся к агролесоводческим системам.

Выращивание на землях, расчищенных до конца 2020 года, имеет значение для доступа на европейский рынок. Регламент ЕС по предотвращению вырубки лесов, который должен применяться к крупным операторам с 30 декабря 2026 года, не допускает на рынок ЕС какао, выращенное на землях, где лес был вырублен после 31 декабря 2020 года.

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