Исследователи из Медицинского колледжа Пенсильванского университета начали клиническое испытание первой фазы ингибитора фермента CK2 в сочетании с терапией на основе иринотекана для пациентов с рецидивной саркомой Юинга. Исследование должно оценить безопасность и переносимость такого лечения; оно открыто в 27 больницах в сотрудничестве с консорциумом Beat Childhood Cancer Research Consortium.

Как сообщает News-Medical, после завершения первой фазы ученые планируют открыть вторую фазу исследования. В ней они проверят, улучшает ли выбранная комбинация препаратов показатели ответа на лечение.

Как работает подход

Саркома Юинга — редкий рак костей и мягких тканей, который поражает детей и подростков. Ее рост и распространение связаны со слитым белком EWS-FLI1. Ученые отмечают, что непосредственно заблокировать этот белок до сих пор не удавалось.

Команда сосредоточилась на ферменте казеинкиназе II, или CK2, которая стабилизирует EWS-FLI1 и защищает его от разрушения. В доклинической работе ученые применили ингибитор CK2 силмитасертиб, также известный как CX-4945. Снижение активности CK2 приводило к более активному распаду EWS-FLI1 и подавляло связанные с ним онкогенные сигнальные пути.

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Результаты доклинических исследований

Исследователи проанализировали доступные генетические данные пациентов с опухолями саркомы Юинга и обнаружили, что CK2 у них присутствовала в большом количестве. Более высокие уровни и активность этого фермента коррелировали с худшими исходами заболевания.

В клеточных культурах, в том числе полученных от пациентов, блокирование CK2 уменьшало способность раковых клеток мигрировать и проникать через ткани. В мышиных моделях с трансплантированными человеческими опухолями лечение замедляло рост опухолей и продлевало выживаемость. В клеточных культурах ингибитор CK2 также применяли в сочетании с иринотеканом, который используют при рецидиве саркомы Юинга.

По данным авторов, стандартная химиотерапия этого заболевания не менялась более 30 лет, а пятилетняя выживаемость при рецидивной или метастатической саркоме Юинга остается ниже 30%. Результаты доклинического исследования были опубликованы онлайн в журнале Molecular Cancer Therapeutics.

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