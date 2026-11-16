Маурисио Почеттино отправил трёх членов своего тренерского штаба в Манчестер в Великобритании, чтобы они начали подготовку к его работе главным тренером Manchester United. Как сообщает The Guardian, сам аргентинец ещё проведёт один матч во главе мужской сборной США.

Тренеры отправились в Манчестер

После победы сборной США над Гаити со счётом 6:0 в Майами в Манчестер отправились ассистент Хесус Перес, тренер вратарей Тони Хименес и тренер по физической подготовке Себастьяно Почеттино. Перес давно работает с Почеттино и часто появляется рядом с ним на пресс-конференциях и публичных мероприятиях.

Почеттино официально начнёт работу в Manchester United в среду. Он подписал с клубом контракт на два с половиной года и будет иметь мало времени для подготовки к первому матчу в новой должности.

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Последняя игра со сборной США

Во вторник Почеттино будет руководить сборной США в ответном матче четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ против Гаити в Цинциннати. После завершения этой игры он, по его словам, полностью сосредоточится на следующем проекте.

Первым матчем Почеттино во главе Manchester United станет выездная игра английской Премьер-лиги против Liverpool в воскресенье. Это будет его первая игра во главе четвёртой английской команды.

«Сегодня наша задача — сосредоточиться здесь, в Цинциннати, на игре против Гаити. Но как только мы завершим этот матч, на 100% сосредоточимся на нашем следующем проекте», — сказал Почеттино.

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