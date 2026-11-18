Мужская сборная США по футболу победила Гаити со счётом 2:0 в Цинциннати и вышла в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ. По сумме двух матчей американцы победили со счётом 8:0. Эта игра стала последней для аргентинского тренера Маурисио Почеттино во главе мужской сборной США: он покидает должность, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.

Голы Пулишича и Холла

Счёт в матче открыл Кристиан Пулишич, забивший ударом через себя. Второй гол на 43-й минуте забил 18-летний нападающий «Нью-Йорк Ред Буллз» Джулиан Холл. Это был его пятый мяч в шести матчах за национальную сборную после дебюта в сентябре.

В поединке также сыграл 19-летний центральный защитник Нил Пьер. Его появление в составе сборной США лишило футболиста возможности в будущем выступать за сборную Гаити.

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Сухая серия сборной США

Американская команда не пропускает более 400 минут. В последний раз её ворота были поражены 29 сентября в матче против Чили. Сборная США под руководством Почеттино выиграла шесть последних матчей.

За 25 месяцев работы тренерский штаб Почеттино задействовал в матчах 77 футболистов. В последнюю международную паузу дебютировали Сантьяго Кастаньеда и Рид Бейкер-Уайтинг — они стали 31-м и 32-м дебютантами сборной за время работы аргентинца.

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