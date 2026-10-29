В Тшване, ЮАР, Южноафриканская налоговая служба (SARS) уведомила городские власти о намерении провести обыски в офисе и жилище финансового директора города Гарета Мниси. Служба искала документы и доказательства, сообщает TimesLIVE.

Ордера на обыск

Пресс-секретарь мэра Тшване Самкело Мгбозе подтвердил, что SARS заранее проинформировала город о намерении исполнить ордера на обыск офиса и жилища Мниси. По его словам, городские власти считают, что налоговая служба уже исполнила эти ордера.

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Сотрудников SARS видели в здании городского совета Tshwane House утром в четверг. Мгбозе также заявил, что Мниси позже покинул помещение вместе с людьми в одежде с символикой SARS.

Позиция городских властей

Пресс-секретарь мэра не уточнил характер операции, обстоятельства исполнения ордеров и статус Мниси. Он отметил, что дополнительные вопросы по этим темам следует адресовать непосредственно Южноафриканской налоговой службе.

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