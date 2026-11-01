В Австралии супруги Дэвид и Кристин Уорд попросили суд не заключать в тюрьму 43-летнего спортивного журналиста Кристофера Джона Гретча, который признал вину в краже более 117 тысяч долларов. Уорды поддержали отсрочку вынесения приговора, чтобы суд мог оценить перспективы его реабилитации.

Кража из сейфа

Как сообщает ABC News, семья Уордов управляет региональной медиасетью Wimmera Mallee News в штате Виктория. Гретч проживал в их доме в городе Уорракнабил 14 месяцев — с сентября 2023 года, когда работал в газете Warracknabeal Herald.

Дом Уордов расположен в помещении бывшего банка и имеет стальное и бетонное хранилище с сейфом и кассовым ящиком. Для доступа к хранилищу, сейфу и ящику требовались два отдельных ключа и код замка, известный только Уордам. Ранее они разрешили Гретчу пользоваться хранилищем для хранения коллекции марок.

Суд заслушал, что Гретч иногда оставался в доме один, когда Уорды путешествовали. Он признал вину в незаконном проникновении и четырех эпизодах кражи. В марте 2025 года ему предъявили обвинения в краже 580 долларов со стола, 500 долларов из кошелька Дэвида Уорда, 700 долларов в Warracknabeal Herald и 116 тысяч долларов из сейфа.

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Компенсация и отсрочка приговора

Согласно данным суда, Гретч тайно переводил деньги Уордов на два банковских счета суммами до 10 тысяч долларов, а затем использовал их для ставок, пытаясь отыграть предыдущие проигрыши. Он сказал, что чувствовал себя ужасно из-за своих действий в отношении супругов, которые относились к нему как к сыну.

Уорды требуют через суд компенсацию в размере 112 050 долларов. Адвокат Гретча заявил, что тот уже вернул 5800 долларов, снял 20 тысяч долларов со своих пенсионных накоплений, чтобы посетить четырехнедельную программу реабилитации от игровой зависимости, а также прошел 26 консультаций.

Дэвид Уорд назвал Гретча хорошим журналистом и помог ему найти новую работу на полный рабочий день. Судья Келли Блэр отложила вынесение приговора, чтобы оценить перспективы реабилитации Гретча. Следующее заседание по делу назначили на 9 марта.

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