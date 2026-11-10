В Киеве, Украина, Лариса Рындова встретилась со своим мужем Сергеем после четырех с половиной лет разлуки. 68-летнего мужчину 30 октября эвакуировали вместе с сотнями жителей из временно оккупированных Олешек на юге Украины. Он оставался в городе, чтобы присматривать за семейным домом, когда его жена уехала в Англию.

72-летняя Лариса Рындова поселилась в Англии у сына через три месяца после оккупации Олешек в 2022 году. Во время встречи возле больницы в Киеве она неоднократно говорила мужу: «Я не могу поверить, что ты здесь». Сергей ответил, что тоже не может в это поверить.

Жизнь в оккупированных Олешках

Как сообщает Taipei Times, Сергей Рындовый назвал Олешки «зоной смерти». Жители города рассказывали о постоянных атаках дронов, отсутствии электричества и отопления. Весной ситуация ухудшилась, когда прекратились поставки продовольствия.

По словам Рындового, он выживал благодаря запасам гуманитарной помощи — лапше, крупам, а иногда консервированному мясу и рыбе. Он также пытался готовить лепешки из довоенной муки, в которой завелись долгоносики. Примерно в апреле, по его словам, погибли двое мужчин, доставлявших продукты, после чего доставка продовольствия полностью прекратилась.

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Некоторые жители преодолевали около 20 км пешком или на велосипеде до Раденска, чтобы найти продукты. В местной больнице закончились запасы, а судебно-медицинские эксперты не решались ехать в город для проведения вскрытий.

Эвакуация и воссоединение

Сергей Рындовый заявил, что российские войска заминировали дороги и территорию города. Он также сказал, что перед организованной эвакуацией российские военные расчистили территорию, чтобы представить ее в другом виде: по дороге он не увидел ни одного сгоревшего автомобиля.

Эвакуированных жителей Олешек автобусами и самолетами перевозили через оккупированную территорию, Российскую Федерацию — государство-агрессора — и Беларусь. Лариса Рындова преодолела около 2 тыс. км, чтобы встретить мужа в Украине и забрать его с собой в Великобританию. Там он надеется воссоединиться с тремя детьми и шестью внуками. Женщина сказала, что планирует откормить мужа борщом и варениками.

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