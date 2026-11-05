По данным ANSA English, электронное письмо с угрозами взрывов в отношении шести итальянских рейсов из 18 рейсов в Европе было подписано именем Male State. Сообщение поступило в итальянские аэропорты 5 ноября.

Содержание письма

В письме указывалось, что взрыв якобы произойдет через 60 минут, а небо в этот день станет красным. Авторы сообщения назвали себя «бойцами Male State» и заявили, что их действия оставят след в истории.

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Авторы также обратились к «феминистскому режиму», утверждая, что он запомнит эти действия навсегда.

Подпись движения

Подпись в письме указывает на Muzhskoye Gosudarstvo, или Male State, — ультранационалистическое и женоненавистническое российское движение, известное международным органам власти. По данным агентства, движение основал Владислав Поздняков, а в России оно запрещено.

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