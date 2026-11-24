Алжирская боксёрша Иман Хелиф должна провести первый после Олимпиады-2024 профессиональный поединок в Париже, Франция, 15 декабря, несмотря на отказ запланированной соперницы Клариды Сарабии. Об этом сообщает Sky Sports.

Поединок остаётся запланированным

Представитель промоутерской компании Stair Event сообщил Reuters, что Сарабия снялась с боя по административным причинам. В то же время поединок с участием Хелиф по-прежнему запланирован на 15 декабря.

Для алжирской спортсменки ищут новую соперницу. Представитель Stair Event заявил, что её имя объявят в ближайшее время.

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Первый бой после олимпийского золота

Хелиф не выходила на ринг после финала Олимпийских игр в Париже 2024 года, где победила Лю Яна и завоевала золотую медаль в полусреднем весе. Её участие в Олимпиаде сопровождалось спором относительно гендерного соответствия.

Международный олимпийский комитет допустил спортсменку к соревнованиям. В то же время Международная боксёрская ассоциация, отстранённая от олимпийского бокса, годом ранее не допустила Хелиф к чемпионату мира, заявив о якобы несоответствии критериям гендерного соответствия.

В феврале Хелиф заявляла, что готова пройти генетическое тестирование только при условии, что его будет проводить МОК.

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