Показатель ARC связали с ранним риском болезни Альцгеймера — News-Medical

Исследователи разработали показатель функциональной связности мозга ARC, который может помочь оценивать риск когнитивного снижения и прогрессирования болезни Альцгеймера еще до появления клинических симптомов. Как сообщает News-Medical, результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Сравнение мозга суперэйджеров и пациентов

Команда под руководством Stanford Medicine проанализировала функциональные МРТ-сканы мозга в состоянии покоя 180 так называемых суперэйджеров и 110 человек того же возраста с диагностированной болезнью Альцгеймера. Суперэйджерами считались люди в возрасте от 75 лет, чья эпизодическая память была лучше, чем у людей среднего возраста, а исполнительные функции соответствовали уровню их ровесников.

На основе сравнения этих данных ученые сформировали Alzheimer’s Resilience-Vulnerability Connectome, или ARC. Выявленная модель связей охватывала префронтальные, височные, островковые и теменные области мозга, связанные с памятью, исполнительными функциями и эмоциональной регуляцией. В первоначальной выборке показатель различал две группы с точностью около 80%, а в независимой группе из 143 человек — с точностью 71%.

Разные траектории при одинаковых исходных показателях

Далее ARC проверили на 1315 взрослых без когнитивных нарушений: 818 человек вошли в основную выборку, еще 497 — в независимую. В начале наблюдения группы с суперэйджероподобным и альцгеймероподобным типами связности мозга имели схожие результаты когнитивных тестов и сопоставимый уровень амилоида-бета и тау-белка.

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В то же время в ходе дальнейшего наблюдения у участников с альцгеймероподобной моделью быстрее ухудшались когнитивные функции, интенсивнее накапливались амилоидные бляшки и был выше риск перехода к легким когнитивным нарушениям или болезни Альцгеймера. У людей с суперэйджероподобной моделью когнитивные способности в целом оставались лучше.

Потенциал и ограничения метода

Авторы отмечают, что ARC добавлял прогностическую информацию к традиционным биомаркерам и генетическим факторам риска. В частности, он помогал различать темпы будущего когнитивного снижения даже среди людей, у которых уже выявили амилоидную патологию.

В то же время метод требует дальнейшей проспективной проверки перед возможным клиническим применением. Исследование носило наблюдательный характер, основывалось только на функциональной МРТ в состоянии покоя и не учитывало, в частности, сосудистые факторы когнитивного снижения. Выявленные в поисковом генетическом анализе варианты вблизи генов CLYBL и FRMD6 не достигли стандартного уровня геномной статистической значимости и не были независимо подтверждены.

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