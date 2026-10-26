Исследование, заказанное Министерством климата, энергетики и окружающей среды, показало, что бумажные трубочки имеют в 6,33 раза более высокий показатель канцерогенного воздействия на человека в течение жизненного цикла, чем обычные пластиковые. Речь идет о смоделированной оценке воздействия производства, использования и утилизации, а не о прямом риске развития рака у людей, пользующихся трубочками, сообщает Dawn.

Сравнение четырех материалов

Исследователи оценили четыре вида трубочек: обычные пластиковые, бумажные, из биоразлагаемого пластика и изготовленные из полиэтилена биологического происхождения — bio-PE. Анализ охватил 16 категорий воздействия на окружающую среду — от производства сырья до утилизации.

Для расчетов предполагалось, что 73,6% использованных трубочек сжигаются, а 26,4% отправляются на полигоны в соответствии с национальной статистикой отходов. Бумажные трубочки также имели в 2,04 раза более высокий показатель закисления, чем обычные пластиковые.

Для трубочек из bio-PE показатель канцерогенного воздействия был в 16,18 раза выше, а воздействие на закисление — в 5,9 раза выше, чем у обычных пластиковых. Для биоразлагаемого пластика эти показатели составили соответственно 3,34 и 1,98 раза.

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Результаты по категориям

Обычные пластиковые трубочки имели наименьшее воздействие в 10 из 16 категорий, в частности в отношении изменения климата, закисления, мелкодисперсных частиц и токсичности для человека. Bio-PE имел наибольшее воздействие в 10 категориях, среди которых истощение озонового слоя, закисление и смог. Бумажные трубочки были худшими в трех категориях, а трубочки из биоразлагаемого пластика — в двух.

Bio-PE производят из возобновляемого растительного сырья, в частности сахарного тростника, однако по химической структуре он идентичен обычному полиэтилену и биологически не разлагается. Авторы исследования также отметили, что трубочки из всех материалов сложно перерабатывать из-за небольшого размера, покрытий и клея.

В опросе 1001 человека, включенном в отчет, 87,5% респондентов отдали предпочтение пластиковым трубочкам. В то же время 54,4% поддержали выдачу трубочек только по просьбе клиента, а 18,4% выступили против такого подхода. Исследователи рекомендовали не предоставлять одноразовые трубочки по умолчанию.

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