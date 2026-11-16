Покупателям базовой версии электромобиля Volkswagen ID. Polo Trend с батареей емкостью 37 кВт·ч приходится ждать поставки до 21 месяца. Модель поступила в продажу в Европе в июле по цене от 24 995 евро и имеет запас хода до 334 км по циклу WLTP.

Количество заказов удвоилось

Как сообщает Electrek, к середине сентября на ID. Polo уже было оформлено более 30 тыс. заказов, а срок ожидания составлял около 10 месяцев. По данным немецкого автомобильного издания Edison Media, примерно за два месяца количество заказов удвоилось.

Согласно этим данным, спортивную версию ID. Polo GTI покупатели должны получить примерно через семь месяцев. Менеджер Volkswagen в комментарии Edison Media заявил, что компания слишком консервативно спланировала объемы производства.

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Спрос превысил ожидания Volkswagen

В Volkswagen рассчитывали, что 90–95% клиентов будут оформлять автомобили в лизинг, однако фактическая доля лизинга составляет около 50%. Выше ожиданий также оказался спрос на версию с более крупной батареей емкостью 52 кВт·ч.

По словам менеджера компании, около 90% покупателей выбрали съемный фаркоп, который предлагается в качестве опции за 810 евро. Electrek отмечает, что Volkswagen отдает приоритет моделям с более высокой маржой, и это, вероятно, влияет на сроки поставки базового ID. Polo Trend.

Спрос также превышает ожидания на электрический кроссовер ID. Cross, который Volkswagen называет электрическим аналогом T-Cross. В совокупности линейка городских электромобилей, в которую входят ID. Polo, ID. Cross, CUPRA Raval и Skoda Epiq, с начала производства в июне получила почти 150 тыс. заказов.

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