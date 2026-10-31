Политик Болсонару объявил себя избранным президентом Бразилии — The Guardian
В Бразилии ультраправый политик Флавиу Болсонару после поражения на президентских выборах объявил себя «настоящим избранным президентом» страны. Эта формулировка продержалась в его заявлении в социальных сетях 58 минут, после чего ее заменили на «лидер Бразилии», сообщает The Guardian.
Поражение на выборах и отъезд в США
По данным издания, Болсонару покинул Бразилию и вылетел в Майами во вторник вечером — через 48 часов после поражения от действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Лула победил с преимуществом в 4,4 млн голосов. Его победу признали, в частности, партия Болсонару, его ключевые союзники, президент Сальвадора Найиб Букеле и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
После прибытия в США Болсонару опубликовал письмо, которое, как сообщается, готовили с помощью ChatGPT. В нем он выдвинул ложные утверждения о фальсификациях выборов и заявил, что будет руководить бразильской оппозицией из-за рубежа. Он сравнил себя с Шарлем де Голлем, кубинским деятелем борьбы за независимость Хосе Марти, венесуэльской политикессой Марией Кориной Мачадо и бразильским политиком Руем Барбозой.
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Ошибка на бланке и критика в СМИ
В исправленной версии письма также обновили герб на бланке. В первом варианте использовались устаревший герб и название «Соединенные Штаты Бразилии», которым страна не пользуется с 1967 года. The Guardian пишет, что статус Болсонару в письме изменили после того, как представители администрации Дональда Трампа якобы упрекнули его, стремясь избежать дипломатического конфликта с властями Бразилии.
Бразильские СМИ и комментаторы резко раскритиковали действия политика. Газета Estado de São Paulo заявила, что это письмо не стоит чернил, однако его нельзя игнорировать из-за вызванного им стыда. Издание O Globo охарактеризовало отъезд Болсонару как «позорный и тайный», а его колумнист Мервал Перейра назвал политика «безумным Наполеоном». Телепроповедник Силас Малафая, близкий к заключенному Жаиру Болсонару, резко раскритиковал детей Болсонару, назвав их любителями и идиотами.
Реакция США
Президент США Дональд Трамп публично не признал результаты выборов, назвав их «великим позором для народа Бразилии». В то же время дипломатическая телеграмма США, полученная Folha de São Paulo, назвала победу Лулы «неожиданной, но окончательной». На вопрос, считает ли он Болсонару надлежащим лидером Бразилии, Трамп ответил, что не будет вмешиваться.