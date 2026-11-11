Во Франции ультраправый политик, писатель и телевизионный комментатор Эрик Земмур заявил, что будет участвовать в президентских выборах, запланированных на апрель 2027 года. Он сообщил об этом в эфире телеканала TF1, подтвердив намерение во второй раз баллотироваться на пост главы государства.

Вторая президентская кампания

Как сообщает Al Jazeera, Земмур сказал, что выдвигает свою кандидатуру, чтобы «сохранить Францию французской». На президентских выборах 2022 года он занял четвертое место.

68-летний политик известен антиисламскими и антииммиграционными взглядами. Он заявил, что хочет высылать из страны иностранцев, находящихся в тюрьме, а также иностранцев, которые не имеют работы более шести месяцев, даже если они являются законными резидентами Франции.

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Конкуренция с Марин Ле Пен

Земмур также заявил, что стремится сократить число иммигрантов во Франции на два миллиона. Многие сторонники ультраправых сил считают иммигрантов главными подстрекателями насилия во время студенческих протестов из-за стоимости жизни, состоявшихся месяцем ранее.

На выборах Земмур будет конкурировать с Марин Ле Пен, лидером ультраправой партии «Национальное объединение». Источник отмечает, что ей широко прогнозируют победу на выборах, на которых после окончания президентского срока Эммануэля Макрона должны избрать его преемника. Тем временем кандидат от левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон представил свою программу примерно 17 тысячам сторонников.

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