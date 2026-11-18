В Германии в преддверии запланированных на пятницу акций движения «Gen Z regelt» политики нескольких партий выразили поддержку молодежным протестам. Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Анья Вайсгербер заявила, что молодые люди имеют право открыто выражать свои тревоги и ожидания, сообщает Tagesschau.

По словам политика от ХСС, мирный протест является частью живой демократии. Она подчеркнула, что политики должны серьезно относиться к проблемам, стоящим за требованиями молодежи, даже если не разделяют всех ее позиций. Вайсгербер также признала, что политика страны пока не достигла надлежащего результата в работе с проблемами молодого поколения.

Требования участников акций

Инициатива «Gen Z regelt» требует, чтобы власти больше прислушивались к молодежи. Среди ее требований — больше финансирования школ, меры против роста стоимости жизни, социальная справедливость и усиление защиты климата.

Предыдущие демонстрации были направлены также против ХДС/ХСС и некоторых инициатив союза, в частности возможного восстановления воинской обязанности. В конце октября на многих акциях были плакаты с критикой федерального канцлера Фридриха Мерца. Сам Мерц через своего представителя тогда заявил, что считает требования молодежи легитимными и воспринимает их серьезно.

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Реакция на насилие

Во время или после октябрьских мирных демонстраций, прежде всего во Франкфурте-на-Майне, произошли насильственные инциденты. По оценке властей, к ним могли быть причастны леворадикальные группы или молодые люди, не связанные с самими протестами.

На фоне этих событий министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек от ХДС допустил возможность запрета последующих акций. Исследователь молодежи Клаус Хуррельман назвал такие предложения серьезной ошибкой. По его мнению, движению следует четче дистанцироваться от участников насилия, однако дискредитация демонстраций и запреты не помогут молодым людям быть услышанными политиками.

К пятничным протестам, помимо «Gen Z regelt», призвали Федеральная конференция школьников, профсоюз работников образования GEW и движение Fridays for Future. Поддержку акциям также выразили глава парламентской фракции Левой партии Хайди Райхиннек, глава Зеленых Феликс Банашак и президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фратцшер.

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