В Германии политики от Социал-демократической партии и Христианско-демократического союза призвали изменить исключения из налогов на наследство и дарение. Поводом стали расследования о передаче в 2020 году издательницей Фриде Шпрингер пакета акций стоимостью в миллиарды евро председателю правления Axel Springer Матиасу Дёпфнеру, сообщает Tagesschau.

Расследование об акциях

Материалы нескольких СМИ, среди которых Spiegel, Manager Magazin и ZDF, основаны на внутренних документах Deutsche Bank, попавших в крупную утечку данных. Информаторы передали более 15 миллионов внутренних документов свыше 50 медиаорганизациям в разных странах мира.

До получения пакета акций Дёпфнер приобрел другие акции Springer за 276 миллионов евро. По данным расследований, долги, возникшие вследствие этой покупки, могли помочь ему уменьшить налог на дарение.

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Проверка необходимости освобождения

По сообщению ZDF, в этом деле применили процедуру проверки необходимости освобождения от налога. Если наследник или получатель подарка докажет, что не может уплатить причитающийся налог из собственных средств, его могут частично или полностью освободить от уплаты.

Представитель Axel Springer заявил Manager Magazin от имени Дёпфнера, Шпрингер и фонда, что дарение оформили при строгом соблюдении налогового законодательства, после проверки и на основании обязательного разъяснения налогового органа. По его словам, налог на дарение был правильно определен и уплачен в предусмотренном законом размере. Сумму платежа в издательстве не назвали.

Генеральный секретарь СДПГ Тим Клюссендорф заявил, что действующие правила позволяют владельцам состояний в миллиарды евро законно демонстрировать налоговым органам отсутствие средств для уплаты налога. Глава крыла работников ХДС Деннис Радтке также раскритиковал исключения, подчеркнув, что их следует применять только для передачи компаний следующему поколению.

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