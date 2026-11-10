В Польше полицейский Артур Мораньский, который, по сообщению польского Interia Sport, получил ранения во время стрельбы на Главной рыночной площади Кракова, ранее играл в футбол. Он выступал за клуб «Попрад Мушина» в 2015–2020 годах, а также играл за местный «Олимпик».

Выступления за «Попрад Мушина»

По данным издания, Мораньский родом из села Поврожник в Малопольском воеводстве. В 2016 году он дебютировал в третьем дивизионе Польши в возрасте 17 лет, сыграв матч в Кракове. Позднее он регулярно выступал за взрослую команду «Попрада Мушина» в третьем и четвертом дивизионах.

Президент клуба Станислав Сулковский в разговоре с журналистом Рафалом Шиманьским охарактеризовал бывшего игрока как амбициозного футболиста, который серьезно относился к тренировкам и выполнял указания тренеров.

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Стрельба в Кракове

Interia Sport пишет, что 7 ноября 2026 года около 15:00 на Главной рыночной площади Кракова произошла стрельба. По информации издания, погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Ранения также получили двое полицейских — Артур Мораньский и Якуб Кулик, которые, по версии издания, обезвредили вооруженного нападавшего.

Президент «Попрада Мушина» сообщил о намерении организовать на стадионе клуба матч для Мораньского после его выздоровления. По данным Interia Sport, президент Польши Кароль Навроцкий наградил Мораньского и Кулика Офицерскими крестами ордена Возрождения Польши.

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