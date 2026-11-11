Полиция Англии и Уэльса планирует сосредоточиться на 500 самых активных магазинных ворах в рамках усиления борьбы с преступлениями против розничной торговли. Меры будут включать GPS-мониторинг повторных нарушителей, запреты на посещение торговых улиц и центров городов, а также более строгие приговоры.

К операции привлекут до 17 полицейских сил

Как сообщает The Guardian, до 17 полицейских сил будут собирать доказательства повторных правонарушений в своих районах, чтобы добиваться более строгих наказаний. На программу выделили дополнительные 2,5 млн фунтов стерлингов.

Правоохранительные органы также будут шире применять предписания о криминальном поведении, которые могут запрещать рецидивистам посещать торговые улицы и центры городов. Нарушители должны регулярно являться на судебные слушания в судах интенсивного надзора. В наиболее серьезных случаях невыполнение условий может привести к лишению свободы, а иностранным правонарушителям может грозить депортация.

Статистика и причины правонарушений

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что небольшое число людей совершает непропорционально большую долю магазинных краж. По ее словам, такие нарушители наносят убытки бизнесу и заставляют работников торговли чувствовать себя небезопасно на работе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Правительство стремится повторить результаты операции Kelleher в Бромли в 2025 году: по данным столичной полиции, целевые меры в отношении десяти магазинных воров сократили зарегистрированную преступность в розничной торговле в районе на 70%.

Полиция Лондона также сообщила, что 104 повторных нарушителя совершили более 5 300 магазинных краж за последние два года.

В 2024 году число зарегистрированных полицией магазинных краж в Англии и Уэльсе превысило полмиллиона, став рекордным. В 2025 году показатель снизился на 2%. Правительство заявило, что будет сочетать принудительные меры с противодействием наркотической и алкогольной зависимости, а благотворительная организация Revolving Doors подчеркнула необходимость помощи людям с зависимостями, психическими расстройствами и бездомностью, которые могут способствовать повторным правонарушениям.

Читай нас в