В Австралийской столичной территории Австралии полиция с понедельника начнёт отправлять SMS-сообщения людям, которым предъявлены обвинения в правонарушениях, связанных с семейным насилием, а также тем, в отношении кого действуют предписания по таким делам. Как сообщает ABC News, новую систему будут тестировать в течение шести месяцев.

Напоминания об обязанностях

Сервис Family Violence Bail, Orders and Compliance Short Messaging Service будет напоминать адресатам об условиях освобождения под залог и предписаниях, которые они обязаны соблюдать. Сообщения также будут содержать информацию о службах поддержки и контактные данные полиции.

Правоохранители отметили, что во время испытания SMS будут получать не все люди, на которых распространяются условия освобождения под залог или предписания по делам о семейном насилии. Полиции предстоит выяснить, повлияют ли такие напоминания на соблюдение установленных условий и помогут ли они сократить число нарушений.

Министр полиции Австралийской столичной территории Мариса Патерсон заявила, что с июля прошлого года в полицию поступило более 5 500 сообщений по делам о семейном насилии. Исполняющий обязанности начальника полиции Ричард Чин сообщил, что офицеры ежедневно реагируют в среднем на 12 случаев домашнего и семейного насилия.

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Сомнения в эффективности

По словам Чина, SMS не заменят работу полиции по обеспечению соблюдения условий освобождения под залог и предписаний. Детектив, исполняющий обязанности инспектора Сэм Норм, заявил, что адресаты не получат новой информации: сообщения будут отправляться только людям, которые уже знают свои условия и получили копию предписания.

Полиция заявила, что не считает, будто сообщения могут спровоцировать нарушения условий или предписаний. Норм отметил, что подобный сервис в других юрисдикциях способствовал лучшему соблюдению требований.

В то же время генеральный директор Domestic Violence Crisis Service ACT Сью Вебек поставила под сомнение способность инициативы повысить безопасность пострадавших от насилия. Она сообщила, что с организацией напрямую не консультировались по поводу инициативы, поэтому ей неясно, как будет происходить контакт, каким образом будут отправляться сообщения и какая информация будет использоваться для направления людей в программы вмешательства или поддержки.

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