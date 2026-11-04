Полиция Северной Территории Австралии признала, что официальное предупреждение федеральному депутату Люку Гослингу за предполагаемое нарушение условий залога могло стать следствием ошибочной идентификации. Гослинг представляет округ Соломон, в который входит Дарвин, и отрицает обвинения в правонарушениях, сообщает ABC News.

Гослингу предъявили два обвинения в нападении на администратора Северной Территории Дэвида Коннолли во время тайского фестиваля в Дарвине в июле. По условиям залога депутату запрещено приближаться к Коннолли ближе чем на 15 метров, пока продолжается судебное разбирательство.

Фотографии из кафе

В сентябре жена Коннолли Сью Броснан направила полиции фотографии, которые, по ее утверждению, показывали депутата возле кафе Boatshed в Каллен-Бее 1 сентября. Коннолли и Броснан заявили, что видели Гослинга примерно в 8:20: сначала он якобы сидел за соседним столиком, а затем заходил в здание кафе и выходил из него, дважды оказавшись ближе чем в 15 метрах от администратора.

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На снимках виден мужчина в белой футболке, похожий на Гослинга, однако его лицо можно рассмотреть в профиль лишь на одной фотографии. Детектив Сара Хатчинсон сообщила адвокатам депутата, что Коннолли и Броснан были уверены в идентификации. В то же время она предположила, что у Гослинга мог быть двойник в Дарвине, и отметила: если будет установлено, что депутат не был в кафе, предупреждение может быть отозвано.

Позиция защиты

Защитник Марти Ост заявил полиции, что его клиент в указанное время отвозил детей в школу и не был в Boatshed. Представительница защиты Меган Донаги обратилась за судебными повестками для получения записей камер наблюдения из школы детей Гослинга и гостиницы в Дарвине. По мнению защиты, эти доказательства могут подтвердить ошибочную идентификацию другого человека и помочь проверить надежность показаний Коннолли и Броснан по делу о нападении.

Ранее Гослинга также обвиняли в отдельном нарушении условий залога в августе, однако прокуроры отозвали это обвинение на прошлой неделе. Дело по обвинениям в нападении должны вновь рассмотреть в суде Дарвина в этом месяце.

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