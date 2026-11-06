В аэропорту Сиднея в Австралии федеральная полиция провела превентивные проверки после угроз, направленных в аэропорт. Вооружённые сотрудники Австралийской федеральной полиции встретили пассажиров рейса All Nippon Airways NH899, прибывшего из Токио вечером в четверг.

Как сообщает ABC News Australia, самолёт приземлился около 20:00. Пассажир Патрик Уайлд рассказал, что людям сообщили о проблеме с безопасностью и попросили оставаться на борту ещё 20 минут, однако ожидание длилось примерно полтора часа.

После выхода из самолёта пассажирам приказали встать в одну колонну и положить багаж на пол для проверки собакой. Позднее их отвели в зону возле магазинов беспошлинной торговли, где они ждали ещё около часа, прежде чем смогли забрать чемоданы.

Заявление полиции

Австралийская федеральная полиция подтвердила, что вскоре после 18:00 в четверг провела превентивные проверки после того, как в аэропорт поступили угрозы. В ведомстве заявили, что безопасность аэропортов, пассажиров и работников является приоритетом.

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Официальные лица пока не подтвердили, связан ли инцидент в Сиднее с волной угроз в отношении авиации в Европе.

Угрозы авиакомпаниям в Европе

В четверг в Европе из-за угроз взрыва было нарушено как минимум 27 рейсов. Самолёты перенаправляли в другие аэропорты, отдельные борта сопровождали истребители, а пассажиров эвакуировали для проверок.

Среди перевозчиков, которых затронули инциденты, — Ryanair, Wizz Air, Aer Lingus, Finnair, LOT Polish Airlines, easyJet, Iberia, Air Europa, Air Serbia, Aegean Airlines и SAS. Данных об обнаружении взрывчатки на проверенных самолётах нет; все случаи в настоящее время рассматриваются как ложные тревоги. Евросоюз активировал механизм обмена информацией по авиационной безопасности между странами, чтобы выяснить возможную связь между угрозами.

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