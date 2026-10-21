В Австралии радикализация детей и подростков в интернете ускорилась до считанных дней, хотя ранее этот процесс мог занимать месяцы или годы. Исполняющая обязанности заместителя комиссара Федеральной полиции Австралии Сандра Бут заявила об этом на слушаниях Объединенного парламентского комитета по разведке и безопасности, сообщает ABC News.

По словам Бут, хищники ищут в интернете уязвимых детей. Она привела пример 13-летнего мальчика, которому предъявили обвинения после того, как полиция, по ее версии, нашла в его доме блокнот с планами стрельбы по одноклассникам. «Это было не в США. Это было в Австралии», — сказала представительница полиции.

ИИ и зашифрованные приложения

Федеральная полиция связала быстрое распространение радикализации с искусственным интеллектом, взрослением поколения, которое накапливает обиды, поиском молодыми людьми смысла и принадлежности, а также со сложностью онлайн-сетей. Заместитель генерального директора Австралийской организации безопасности и разведки Клэр Макгиннис сообщила, что потенциальные правонарушители используют чат-боты с искусственным интеллектом для поиска информации и планирования нападений.

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По ее словам, такие инструменты могут сократить время, необходимое для планирования нападения. Макгиннис также назвала зашифрованные приложения постоянной проблемой для спецслужбы, поскольку они позволяют сохранять анонимность.

Возможное расширение полномочий

Бут заявила, что Федеральная полиция Австралии рассматривает возможность предложить расширение полномочий для более активного вмешательства в опасные онлайн-группы. Среди вариантов — публикация сообщений в чатах, которые предупреждали бы участников о присутствии правоохранителей.

С 2020 года контртеррористические органы Австралии вели дела в отношении 65 детей в возрасте от 12 до 17 лет, а 35 таких расследований завершились предъявлением обвинений. В Министерстве внутренних дел также подтвердили, что 11-летний ребенок участвовал в программе дерадикализации. Координатор по вопросам борьбы с терроризмом Брендан Даулинг отметил, что большинство направлений в такие программы поступает от правоохранительных органов, а значит многих людей выявляют слишком поздно.

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