Полиция Бразилии проверяет возможное участие сети американских, аргентинских и израильских агентов в выезде Флавио Болсонару из страны после его поражения на президентских выборах. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на неназванного высокопоставленного бразильского чиновника, который говорил с The Washington Post.

Проверка возможного содействия

По словам чиновника, бывший агент израильской разведки «Моссад» следовал за фургоном, в котором Болсонару везли в направлении аргентинской границы. Флавио Болсонару, проигравший второй тур президентских выборов Луису Инасиу Луле да Силве, отказался раскрывать The Washington Post маршрут, которым он покинул Бразилию.

Он также не ответил на вопрос, помогали ли ему американские чиновники. Государственный секретарь США Марко Рубио отверг предположения о причастности Вашингтона, заявив, что американское правительство непосредственно не участвовало ни в каких действиях, связанных с его выездом.

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Заявления Болсонару

Флавио Болсонару объяснил решение искать убежище в США убеждением, что демократические институты Бразилии больше не работают должным образом и что ему может грозить арест за выражение политических взглядов. Он также заявил, что президент США Дональд Трамп, по его словам, разделяет такую оценку ситуации в Бразилии.

Политик, который неоднократно ставил под сомнение честность выборов, не предоставляя доказательств, оспорил вывод избирательных органов о справедливости голосования. Он рассказал, что его отец, бывший президент Жаир Болсонару, был напуган после требования судьи Верховного суда Алешандри де Мораеса сдать паспорта в рамках расследования об отмывании денег.

Жаир Болсонару был приговорен к 27 годам лишения свободы по делу о подготовке переворота после поражения на выборах 2022 года. По данным The Washington Post, бразильские правоохранители почти не надеются вернуть его сына из США: высокопоставленный чиновник в сфере безопасности оценил шансы задержать Флавио Болсонару как нулевые.

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