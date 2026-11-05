В Лондоне, Великобритания, полиция расследует заявления двух женщин о предполагаемом изнасиловании, в которых фигурирует актёр и комик Рассел Брэнд. Об этом сообщает BBC News.

Ранее присяжные Коронного суда Саутуарка признали Брэнда виновным по одному эпизоду изнасилования и трём эпизодам сексуального насилия после трёхнедельного процесса. В то же время его оправдали по двум обвинениям в изнасиловании и одному обвинению в покушении на непристойное посягательство.

Трёхлетнее расследование

Руководитель полицейского расследования, детектив-суперинтендант Столичной полиции Энди Ферфи, заявил, что после вердикта могут обратиться другие женщины. По его словам, решение суда может придать им смелости и уверенности сообщить о возможных преступлениях.

Полиция начала расследовать другие сообщения о Брэнде после публикаций в сентябре 2023 года. Тогда The Times, Sunday Times и программа Dispatches телеканала Channel 4 сообщили, что четыре женщины обвинили его в изнасиловании, сексуальном и эмоциональном насилии. Брэнд решительно отрицал эти утверждения.

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Свидетельства и обвинения

Столичная полиция создала отдельную следственную группу Operation Actinolite. По данным правоохранителей, следователи получили более 340 свидетельств, в том числе от бывших работодателей, коллег и знакомых Брэнда.

Все сообщения касались давних событий, а самое раннее заявление описывало события 27-летней давности. Из-за этого у следствия не было записей камер видеонаблюдения или судебно-медицинских доказательств.

В апреле 2025 года Брэнду впервые предъявили обвинения, а в июле того же года — дополнительные: по одному эпизоду изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия. Во время полицейских интервью он заявлял, что не узнаёт заявительниц и не помнит описанных ими случаев, а любая сексуальная активность, если она была, происходила по взаимному согласию. Он также отрицал дополнительные обвинения.

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