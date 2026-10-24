Полиция штата Энугу в Нигерии подтвердила, что сотрудник Антикультового подразделения группы реагирования на насильственные преступления ранил выстрелом местного артиста Изучукву Ннаджи, известного как Stone, во время операции. Мужчину доставили в больницу, где позднее констатировали его смерть, сообщает Premium Times Nigeria.

Версия полиции

По заявлению представителя полиции Энугу Дэниела Ндукве, операцию провели в отеле The Bull после получения информации. Полиция заявила, что в заведении остановился Нворие Чидера Келвин, известный как Akidi, которого правоохранители подозревают в торговле наркотиками, незаконном хранении оружия и членстве в Vikings Confraternity.

Правоохранители сообщили о задержании Akidi и еще девяти человек в возрасте от 17 до 28 лет. По их словам, во время операции изъяли высушенное растительное вещество, которое считают каннабисом, весы, предположительно предназначенные для взвешивания наркотиков, а также 43 400 нигерийских найр.

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Обстоятельства выстрела будут проверять

Полиция утверждает, что Ннаджи и еще один неназванный подозреваемый выпрыгнули из окна, пытаясь скрыться. Во время преследования, по версии ведомства, они якобы пытались отобрать оружие у оперативника. В ходе борьбы оружие выстрелило, в результате чего Ннаджи получил ранение, а другой мужчина сбежал.

Ранее сотни молодых людей протестовали из-за смерти артиста. По данным издания, Ннаджи задержали примерно в три часа ночи в среду в отеле, где он остановился после празднования дня рождения с друзьями. В четверг его тело обнаружили в морге учебной больницы государственного университета Энугу в районе Парклейн.

Комиссар полиции штата Битрус Гива приказал провести тщательное расследование. Помощник комиссара, возглавляющий департамент разведки штата, должен установить обстоятельства инцидента и проверить, соответствовали ли операция и применение огнестрельного оружия установленным стандартам и законам. Полиция заявила, что полицейские, которых признают виновными, могут понести дисциплинарную ответственность.

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