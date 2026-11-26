Во Франции полицейские с полуночи начали забастовку и проводят собрания возле отделений в рамках общенациональной мобилизации. Акцию инициировал профсоюз Alliance Police Nationale, сообщает Anadolu Agency.

Требование повысить надбавку

Участники протеста добиваются увеличения специальной надбавки за службу в полиции, которая сейчас составляет 28,5%. Профсоюз требует повысить ее до 35%, используя лозунг «35% или ничего!».

Полицейские также требуют увеличить надбавку за выполняемые функции, обязанности и квалификацию, а также специальную надбавку для административного, технического и специализированного персонала.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Собрания возле отделений и задержки в аэропорту

Профсоюзы Unsa Police и Alternative Police призвали сотрудников собраться возле полицейских отделений в полдень. Часть таких собраний уже состоялась по всей Франции с участием полицейских, работавших в ночные смены.

Профсоюзы также раскритиковали Министерство внутренних дел Франции из-за отсутствия заявлений относительно административного, технического и специализированного персонала полиции. В аэропорту Орли пограничная полиция планировала проводить тщательные проверки пассажиров, что могло вызвать задержки и скопления людей на пунктах контроля безопасности и таможенного контроля.

Читай нас в