Полиция Гаити при поддержке частной охранной группы Task Force вернула контроль над национальным стадионом Сильвио Катора в Порт-о-Пренсе. Как сообщает France 24, арена вместимостью 10 тысяч зрителей в течение двух лет находилась под контролем банд.

Охрану передали сальвадорским военным

Гаитянская национальная полиция заявила, что вместе с Task Force, частной охранной группой, работающей на правительство, установила «полный контроль» над объектом. После операции безопасность на стадионе передали сальвадорским военным.

Государственное телевидение Сальвадора сообщило, что сальвадорские силы заняли позиции на стадионе в четверг. Насилие со стороны банд ранее вынудило футбольную сборную Гаити проводить домашние матчи квалификации чемпионата мира на Кюрасао, а не в стране.

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Контингент для поиска пропавших военных

Операция проходит на фоне развертывания на Гаити около 2 тысяч сальвадорских военных, которое приказал провести президент Сальвадора Найиб Букеле. Контингент направили для поиска четырех сальвадорских военных, пропавших после засады в Порт-о-Пренсе 18 октября.

Пропавшие военные входят в поддерживаемые ООН многонациональные Силы подавления банд. Эти силы дистанцировались от действий подразделений, направленных для поисковой операции. Букеле также заявил, что сальвадорские военные уничтожили «штаб-квартиру» группировки 400 Mawozo, одной из главных группировок Гаити.

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