На Гаити силовики начали масштабную операцию против вооруженных банд в районе Мартиссан на западной окраине Порт-о-Пренса. Национальная полиция заявила, что во время столкновений погибли не менее 34 подозреваемых членов банд. Как сообщает France 24, полицейские действовали совместно с оперативной группой, в которую входят сотрудники частной охранной компании Vectus Global.

Операция в стратегическом коридоре

Мартиссан расположен вдоль трассы Route 2, которая соединяет столицу Гаити с важными городами западных и южных регионов страны. Это первая значительная операция в районе за пять лет после того, как банды установили там контроль. Местные СМИ сообщали об интенсивной стрельбе и использовании взрывных беспилотников, а полиция опубликовала видео движения бронированных машин через район.

До захвата Мартиссана через него ежедневно проезжали тысячи людей. По данным France 24, банды препятствовали перевозке товаров в столицу и из нее, взимали плату за проезд или обстреливали автомобили и автобусы. Гуманитарные работники и гражданские лица были вынуждены пользоваться объездными маршрутами или сельскими дорогами.

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Контекст противостояния

Борьба за контроль над Мартиссаном началась в июне 2021 года, когда банды из Гран-Равин и Виллаж-де-Дьё атаковали группировку Ти-Бва. По данным ООН по состоянию на июль 2022 года, столкновения вынудили не менее 19 тысяч человек покинуть свои дома и затронули в общей сложности около 800 тысяч человек.

Параллельно поддерживаемые ООН силы по противодействию бандам проводят операции в районе Табарр в Порт-о-Пренсе и центральном регионе Артибонит. Силы заявили, что подверглись обстрелу во время продвижения по трассе Route 5 и расчистки препятствий, с помощью которых банды изолировали общины и контролировали ключевые маршруты. Столкновения продолжаются в период подготовки Гаити к первым более чем за десять лет выборам.

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