Полиция Гаити обнаружила обгоревшие останки бронированного автомобиля, которым, по ее данным, могли пользоваться четверо пропавших сальвадорских авиационных техников. Машину нашли в районе Санто коммуны Круа-де-Буке недалеко от столицы страны Порт-о-Пренса. Об этом сообщает The Rio Times.

Полиция объявила о находке 3 ноября. Четверо техников пропали 18 октября после нападения в этом районе, и их местонахождение до сих пор не установлено. Операцию проводили совместно гаитянская полиция, поддерживаемые ООН международные силы по борьбе с бандами (GSF) и сальвадорские военные.

Статус сальвадорского контингента

Президент Сальвадора Найиб Букеле направил на Гаити более 2 тысяч военнослужащих. В то же время представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что под юрисдикцию GSF подпадают лишь около 200 сальвадорских военных. Он также подчеркнул, что любые операции в сфере безопасности должны соответствовать международному праву прав человека.

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Премьер-министр Гаити Аликс Дидье Фис-Эме заявил, что иностранные силы действуют под руководством гаитянских властей. Сальвадорские военные начали вооруженное патрулирование 30 октября. Аналитик Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности Ромен Ле Кур отметил, что правила применения силы, цепочка командования, цели и продолжительность отдельного сальвадорского развертывания остаются неясными.

Данные о раненых

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» сообщила, что в течение восьми дней после 18 октября в результате стрельбы и взрывов беспилотников ранения получили 30 человек. Глава миссии организации на Гаити Давина Гейлс выразила опасения, что вооруженное противостояние приведет к новым жертвам.

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